Курс доллара превысил 70 рублей

Доллар вырос до 71 рубля, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,35% до 71,45 рубля, передает ТАСС.

Отметку в 71 рубль доллар в последний раз превысил 16 марта 2016 года.

Курс евро к рублю снизился на ,33% до 78,96 рубля.

Ранее сообщалось, что за 2018 год курс рубля к доллару снизился на 17,5%, до 69,8175 рубля, а к евро – на 6,8%, до 79,99 рубля.

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