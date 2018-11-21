Названы основные рекорды российской экономики в 2018 году

В уходящем году Россия побила ряд рекордов в сфере экономики и финансов, журналисты вспомнили основные экономические достижения страны за год.

В 2018 году Центральный банк России приобрел рекордное количество золота – 92,2 тонны, выйдя на первое место в мире по объемам закупок желтого металла. Доля золота в международных резервах достигла 18%, золотой запас превысил 2 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

Запасаясь золотыми слитками, ЦБ параллельно сокращает вложения в государственные облигации США: практически весь американский госдолг распродан. Уже к июню доля трежерис в российских резервах не превышала 10%, а сейчас приблизилась к нулю. Основная причина избавления от этих бумаг – нарастающее санкционное давление со стороны Вашингтона.

Примечательно, что по итогам года российский бюджет будет исполнен с профицитом – впервые за последние семь лет. По прогнозам Минфина, профицит составит 2,5% ВВП, в то время как в 2017 году бюджет был дефицитным – расходы превысили доходы на 1,4% ВВП.

Суммарный внешний долг России также остается одним из самых низких в мире, всего 525 млрд долларов. Для сравнения: у Великобритании этот показатель – 7,5 трлн долларов, у Франции – 5 трлн, Германии – 4,8 трлн. По всей еврозоне – 14 трлн, а у США – больше 21 трлн долларов.

Также в 2018 году Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти. В октябре достигнут показатель в 11,6 млн баррелей черного золота в сутки. А объемы экспорта трубопроводного газа в Европу по итогам года превысят 200 млдр кубометров.

Помимо углеводородов, Россия экспортировала в 2018 году и рекордные объемы зерна. Покупатели – более сотни стран мира, в том числе Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия.

При этом в рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg Россия поднялась с седьмого места на второе. Рост российской экономики отметили и эксперты Всемирного банка: в рейтинге Doing Business страна за год поднялась с 35-го на 31-е место, хотя в 2012 году была лишь 120-й.

Наконец, уходящий год оказался рекордным и для российского туристического рынка: 90 млн туристов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Между тем, россияне в 2018 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов. По оценкам экспертов группы «Дом.рф», за 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн рублей. Росту объемов кредитования на покупку жилья способствовало существенное снижение процентных ставок. Ставки по ипотеке достигли однозначных показателей еще в 2017 году и с тех пор уверенно шли вниз.