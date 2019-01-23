Трампу запретили выводить США из НАТО

Палата представителей США проголосовала за законопроект, который запрещает главе Белого дома Дональду Трампу выводить Соединенные Штаты из Североатлантического альянса (НАТО), свидетельствуют данные на сайте Конгресса.

Решение было принято подавляющим большинством голосов (357 – «за» и 22 – «против»), передает ТАСС.

По словам автора документа, демократа Джима Панетты, законопроект «О поддержке НАТО» предполагает «отклонение любых попыток президента выйти из альянса и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага».

«Более того, инициатива поддерживает стремление членов НАТО тратить как минимум 2% ВВП на оборону и подразумевает выделение значительных средств на так называемую Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии», – говорится в заявлении аппарата Панетты.

Соавторами документа выступили демократы Том Малиновски, Сет Мултон, Эбигайл Спэнбергер, Крисси Хулахан, а также республиканцы Дон Бэкон, Уилл Херд, Фред Аптон, Адам Кинзингер и Майк Гэллахер.

Ранее The New York Times сообщила, что в 2018 году Трамп якобы неоднократно обсуждал со своими советниками возможность выхода США из НАТО.

Напомним, в июле прошлого года один из европейских дипломатов опроверг утверждения о том, что Трамп якобы угрожал союзникам США выходом из НАТО.