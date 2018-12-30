У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

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Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

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Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...

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          У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 21 января 2019, 10:30

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          В минувшее воскресенье исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Разумеется, этой дате было посвящено множество публикаций в американской прессе. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. Но обычной критикой дело не ограничилось. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» Трампа.

          Издание Buzzfeed опубликовало статью, в которой утверждалось, что президент принуждал своего адвоката Майкла Коэна солгать специальной комиссии Конгресса. Эта информация якобы поступила от источника в группе спецпрокурора Роберта Мюллера. Чуть более суток медиа обсуждали эту новость. А конгрессмены-демократы с вновь обретенным энтузиазмом заговорили об импичменте.

          Но вскоре сам Мюллер опроверг данные, приведенные в скандальной статье. Почему вдруг спецпрокурор решил выступить с публичным заявлением (что он делал за полтора года своей работы очень редко) – отдельный вопрос. Возможно, в кадровом спецслужбисте заговорила совесть. А может быть, это свидетельство того, что Мюллер хочет максимально дистанцироваться от заговорщиков из ФБР и минюста, понимая, что те проигрывают в борьбе с главой государства.

          Так или иначе, американские СМИ в очередной раз продемонстрировали, что когда речь идет о Трампе, никакими журналистскими стандартами они не руководствуются. Телеканалы и газеты должны были проверить информацию Buzzfeed с использованием независимых источников. Вместо этого они растиражировали ее на весь мир, задаваясь при этом одним-единственным вопросом: достаточно ли «выявленного факта» для того, чтобы сместить президента с его поста.

          Незадолго до публикации в Buzzfeed в издании The New York Times появилась статья, в которой президента уличали еще в одном «страшном преступлении». Якобы в 2018 году он несколько раз обсуждал со своими советниками возможность выхода США из НАТО. И снова политики и журналисты заговорили об импичменте. Ведь это измена, утверждали они.

          Фото: Yuri Gripas/Reuters

          Удивительная логика у вашингтонского истеблишмента! По ней президент Соединенных Штатов совершил измену, просто подняв вопрос о целесообразности членства в некой наднациональной структуре? Разумеется, единолично глава государства не мог расторгнуть договор с альянсом – для этого требовалось бы одобрение Сената. Преступным было объявлено само сомнение во внешнеполитическом курсе, которого придерживались США последние десятилетия. А также в том, что НАТО важнее собственно американских национальных интересов.

          Примерно так же мейнстримные СМИ отреагировали на решение президента вывести войска из Сирии и Афганистана. США, по их разумению, должны все время участвовать в войнах на Ближнем Востоке. Возражать против этого – измена.

          «Предательским» было в свое время названо также желание Трампа изменить мировую систему торговли – защитить внутреннего производителя, вернуть индустриальные рабочие места в страну и лишить транснациональные корпорации абсолютной власти. США при нынешнем президенте отказались от транстихоокеанского торгового партнерства и вышли из Парижского соглашения по климату, то есть отринули либеральную ортодоксию, которую в мире в основном связывали именно с Вашингтоном. Ну не предательство ли? Попытку пресечь нелегальную иммиграцию и максимально усилить южную границу назвать «изменой» было сложно. В ход пошли другие аргументы. Строительство стены на границе было названо «аморальным».

          Демократическая партия отказалась выделять бюджетные средства на такое строительство. И вот в США уже месяц частично «закрыто правительство».

          Глава американского государства должен быть в военных и внешнеполитических вопросах неоконом, а в вопросах экономики и иммиграции – либерал-глобалистом. Все остальное – глупость, предательство и аморалка. Это было сутью вашингтонского двухпартийного консенсуса все последние годы. И не только вашингтонского. Во многих мировых столицах глобальный мировой порядок считался единственно возможным и незыблемым.

          А когда избиратель усомнился в «единственно верном учении» (усомнился не только в США, но и в Британии, материковой Европе и Латинской Америке), элиты сначала очень удивились, а потом стали искать объяснения «нелогичному» поведению электората. Вот тогда и появилось «русское дело». Это «реваншистская» Россия «вмешалась» в западную демократию, внушила гражданам западных стран дурные мысли, да еще и провела в Белый дом своего «агента».

          За два года отчаянных баталий с этим «агентом» либерал-глобалистская элита, похоже, сама поверила в свою наспех сочиненную «утку». Мейнстримные медиа и либеральные политики вполне искренне считают происходящие сегодня в мире трансформационные события каким-то случайным вывихом или следствием агрессии «государства-изгоя».

          Им кажется, что стоит избавиться от «невозможного Трампа» и «изолировать Россию», примерно «наказав» ее за «вмешательство в западную демократию», и все благополучно вернется на круги своя. Во всяком случае, именно такую мысль пытаются внушить зрителям и читателям большинство СМИ на Западе. Подпевают им и отечественные либеральные медиа. Мол, всё скоро закончится. Трампизм и все разговоры о протекционизме, реиндустриализации и постглобальном мире быстро сойдут на нет, как только в Белом доме перестанет «бесноваться рыжий клоун», а в Европе падут правительства и «сдуются» политические силы, «поддерживаемые Кремлем».

          В этом смысле вожделенный импичмент Трампа – это гораздо больше, чем импичмент Трампа. Он видится как символическая победа глобализации. На сей раз окончательная, ибо повторения событий 2016–2018 годов «ответственные товарищи» уже не допустят. «Силы зла», поднявшие голову в мире, будут повержены. Такая вот красивая сказка, чем-то напоминающая советскую сказку о скорой и неизбежной победе коммунизма во всем мире.

          Никакой «победы», конечно, не будет. Даже если самого Трампа «уйдут», Brexit «замотают на процедуре» и объявят вне закона все популистские партии Европы. Чтобы остановить трансформацию мира, потребуется нечто большее. Например, тотальная промывка мозгов всем западным избирателям. Причем каким-нибудь инновационным методом, поскольку почти всесильная медийная машина Запада оказалась на это неспособна. Ну или полная ликвидация демократии и установление транснационального тоталитарного режима, уже безо всяких фиговых листочков выборов, свободы прессы, информации и т.п.

          Дональд Трамп два года назад, стоя у здания Капитолия, произносил свою воинственную инаугурационную речь (которую многие медиа окрестили «мрачной») не потому, что в политической системе заокеанской державы произошел какой-то досадный сбой. А потому, что избиратели увидели в Большом Дональде – в этом взбалмошном, нелепо выглядящем человеке с раздутым эго – лидера, который способен сломать вашингтонский консенсус, давно вызывавший тихий гнев у простых американцев.

          И здесь мы приходим к извечному вопросу о роли личности в истории. Дональд Джон Трамп вообще-то не очень подходил на роль революционера. Американисты до сих пор спорят о реальных мотивах его решения баллотироваться в президенты.

          Но чего у него не отнять, так это потрясающего чутья, позволившего ему уловить настроения избирателей, и просто парадоксальных для его биографии и возраста стойкости и упорства. На него вылили столько грязи и накопали столько компромата, что любой другой политик уже давно бы сломался. А с Дональда – как с гуся вода. Он не плюнул на «дурацкую затею» и не подчинился вашингтонскому истеблишменту. Он продолжает ему сопротивляться и шаг за шагом проводит в жизнь свою повестку.

          Вполне возможно, Трамп делает то, что он делает, исключительно из самолюбия и упрямства, а вовсе не из каких-то высоких соображений. Но это не мешает, а, скорее, помогает ему быть успешным лидером мирового популистского движения. Ему плевать на условности и на то, как «положено» вести себя в Вашингтоне.

          В политическом плане он является почти идеальным воплощением той жесткой трансформации, которую переживает сегодня мир: перемены не спрашивают, можно ли им наступить, и, приходя, не соблюдают политеса. Они крушат все на своем пути, и поэтому их так часто сравнивают со стихийными бедствиями.

          А из личных качеств 45-го президента США важны лишь уже упомянутые стойкость и упорство, а также почти физиологическая неспособность сдаваться. Остальные его качества были бы важны в любое другое время. Но не сейчас.

          Дональд Трамп может потерпеть поражение на выборах 2020 года. Но его электоральная база не поверит в честность выборов с таким исходом. Даже до голосования в ноябре 2016-го многие консервативные активисты угрожали «начать революцию» в случае победы Хиллари Клинтон. Один срок Трампа – это почти гарантированные гражданские волнения по всей территории США.

          Что уж говорить об импичменте и «разоблачениях» Мюллера! Чтобы отстранить Трампа от власти, нужно совершить реальный государственный переворот. Кроме того, за свои два года в Белом доме Трамп сделал неизбежной победу на республиканских праймериз в ближайшие пару десятилетий политика, стоящего на трампистской платформе. И чем сильнее сегодня колотят Дональда, тем вероятнее победа такого политика на всеобщих выборах. А значит, и в других западных странах национал-популисты будут продолжать расшатывать либеральный миропорядок.

          Пока что вашингтонскому истеблишменту удавалось успешно блокировать многие внешнеполитические инициативы Трампа. В частности, сближение с Россией, обещанное 45-м президентом, так и осталось лишь обещанием.

          Но не это главный результат президентства Дональда Джона Трампа для нашей страны. Главное, что либерал-глобализм перестал быть доминирующей политической доктриной «всего цивилизованного мира», на который принято ссылаться в определенных кругах в нашем отечестве.

          Все попытки «не заметить» этот факт или принизить его значение ничего хорошего нам не принесут. Из него надо сделать конкретные практические выводы. Не только во внешней политике, но и во внутренней. Прежде всего, в экономике.

          Это единственный гарантированный способ извлечь пользу из президентства Трампа.


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