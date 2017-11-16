Почему в России не возненавидели Трампа

Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ?

Сейчас об этом не любят вспоминать, но победу Дональда Трампа на президентских выборах в США российская Госдума встретила аплодисментами, а комментаторы государственных каналов едва не срывались на ликование. Если этот факт войдет в какой-нибудь учебник, его будет трудно объяснить, ведь при Трампе отношения России и США пережили серьезный спад и достигли времен раннего Рейгана с его речами об «империи зла».

Достаточно того, что минувшим летом в СМИ и социальных сетях активно обсуждали возможность третьей мировой войны, а выход Вашингтона из ДРСМД сопровождается разговором с Москвой на языке ультиматумов, которые та органически не переносит.

При Трампе США стали продавать Украине оружие, чего не делали при Обаме. При Трампе была разорвана ядерная сделка с Ираном, справедливо считавшаяся одним из главных геополитических успехов России за последние годы. При Трампе же взаимная высылка дипломатов привела к тому, что американскую визу в РФ можно получить в лучшем случае через полгода–год, а Минфин Соединенных Штатов ведет прицельную охоту за любыми нашими компаниями, способными составить конкуренцию американскому бизнесу.

Несмотря на все то, нельзя сказать, что 45-го президента США в России как-то особенно ненавидят.

Джорджа Буша-младшего, например, открыто презирали: считалось хорошим тоном писать об американском лидере как о туповатом ковбое. Барака Обаму, президентство которого захватило начало войн в Донбассе и в Сирии, тоже без конца песочили в статьях, фельетонах и карикатурах, подчас соскакивая в откровенно расизм (наклейки на авто типа «Обама обезьяна» явно неуместны в стране, где александровский «Цирк» сняли в те годы, когда американских чернокожих не пускали в кинотеатры).

А вот памфлетов и карикатур на Трампа чрезвычайно мало, хотя личность американского президента к этому располагает, что хорошо видно по СМИ его американской родины. Буквально всё – от прически до явного нарциссизма этого политика – просится быть высмеянным, но желающих посмеяться в РФ почему-то немного. Противостояние России и США достигло максимального накала и в медиа, и на переговорных площадках, но идет как будто бы через голову хозяина Белого дома. Кажется, впервые мы последовательно отделяем Америку как таковую от фигуры ее президента.

Американские демократы предложили бы этому парадоксу свое объяснение: в рамках информационной легенды, которую они старательно пестуют, Россия сама – через своих хакеров, агентов ГРУ, пропагандистов и дрессированных медведей – привела Трампа к власти, зачем же ей его ругать.

Такие сентенции, озвучиваемые на полном серьезе, не могут не льстить: российское государство теперь как тот еврей из анекдота, который читал антисемитские (в нашем случае – американские) газеты для поднятия духа, ведь на их страницах евреи правят миром и навязывают всем свою волю. Но жизнь не анекдот, а в реальной жизни Россия от «своего агента» получила одни лишь проблемы.

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Объяснение относительной лояльности к Трампу со стороны СМИ и общественного мнения, выражаемого в интернете, может быть и другим. Например, таким: нам неудобно вспоминать про те аплодисменты и ликования, которые были чуть больше двух лет назад, ведь свои ошибки в принципе вспоминать неприятно. Но это объяснение тоже никуда не годится, ведь никакой ошибки не было.

В России аплодировали не Трампу как человеку и даже не Трампу как политику, а Трампу как стихийному бедствию, которое перевернуло, разгромило и опозорило американскую политическую элиту, осознанно воспринимаемую многими в стране в качестве однозначных врагов. Формула «враг моего врага – мой друг» в данном случае не работает, но трудно сдержать эмоции, когда этого самого врага показательно сажают в лужу.

Если в тот период и были какие-то надежды, что при Трампе отношения России и США могут серьезно улучшиться, к настоящему моменту их не осталось ни у кого. Скорее, нужно ждать дальнейшего ухудшения. У двух стран все меньше точек для сближения и все больше взаимоисключающих интересов.

При этом, если представить, что лично Трамп действительно не прочь договориться с Москвой, его гипотетическая заинтересованность в этом не может перевешивать политические риски. Тема сотрудничества с Россией стала для Трампа «токсичной» – неминуемо скандальной при любом развитии событий, а раз так, проще перевалить ее на «ястребов» (которых в Республиканской партии всегда было в избытке), сосредоточившись на внутриамериканских проблемах. Это для Трампа и ближе, и понятнее, и гораздо актуальнее, поскольку его избирателя (что показывают все соцопросы) волнуют именно они, а не уровень отношений с Москвой.

В итоге эти отношения ухудшаются не благодаря Трампу, но и не вопреки ему, а как бы по инерции. Что, конечно, ничуть не уменьшает его персональную ответственность за происходящее: по инерции можно и до войны дойти, войдя в историю не только как 45-й президент США, но и как последний. Конфликт между двумя ядерными державами – это не тот случай, когда можно выдавать себя за «жертву обстоятельств».

И все же ненависти лично к Трампу в России не чувствуется. Возможно, всего лишь потому, что он крайне редко переходил очень важную грань – грань открытого неуважения к России и ее президенту, напротив, старался быть предельно корректным и избегать поучений, а ведь речь идет о человеке, которого значительная часть его собственной страны считает невоздержанным, нетерпимым и нестерпимым хамом.

За два года президентства Трамп успел поссориться с огромным числом коллег во всех регионах мира – от Европы до Австралии. Он одинаково легко портит личные отношения не только с противниками, но и с союзниками Америки. Однако, говоря о России и Путине, он как будто взвешивает каждое слово. Точно такое же личное расположение (вкупе с воинственным настроем внешнеполитического аппарата в целом) прослеживается в отношении Трампа всего к одному мировому лидеру первого уровня – президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Простой вежливости вполне достаточно для ответной вежливости. В частности, для того, чтобы не высмеивать Трампа за его многочисленные провалы, чего не наблюдается ни в российских СМИ, ни в среде политэлиты. Наоборот, легко услышать, что президентство Трампа (точнее, его налоговая реформа и ряд других мер) положительно отразились на американской экономике – производство растет, безработица падает, а доходы населения увеличиваются (чего в США, кстати, не наблюдалось уже давно). Парадокс, но факт: российские СМИ хвалят президента США за экономические успехи чуть ли не больше, чем СМИ американские.

Эта взаимная корректность между Трампом и Россией (но не его командой и Россией или Россией и США) – единственное положительное следствие президентства миллиардера. И хотя оно позволяет держать дверь для возможности дальнейшего диалога с ним открытой, было бы честнее исходить из того, что если даже Трамп, переезжавший в Вашингтон специально для «осушения вашингтонского болота», не смог развернуть отношения РФ и США в сторону улучшения, то никто не смог и не сможет – слишком неподходящая для этого эпоха.

Обострение конкуренции России и США – это не следствие чьей-то злой воли, а логика исторического момента. Американская сверхдержава более не может оставаться единственной сверхдержавой и единолично контролировать большую часть мира, но она неминуемо будет сопротивляться в бесполезных попытках сохранить за собой этот статус.

В связи с этим, пожалуй, единственное, что может выступить точкой отсчета для улучшения российско-американских отношений, это их скатывание к действительно опасной для всего мира черте, что за времена холодной войны случалось неоднократно. Только тогда у американской элиты появится стимул эти отношения как-то наладить, а пока что борьба за рынки и влияния обещает только обостряться вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме – открытый враг всего российского вроде покойного Джона Маккейна или «российский агент Дональд Трамп».