Коалиция США разбомбила спасавшихся от боевиков мирных сирийцев

В результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по транспортным средствам, вывозившим мирных жителей из местечка Эль-Багуз, находящегося под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», погибли несколько человек, сообщили осведомленные источники SANA.

Точных данных о количестве жертв не поступало, однако в сообщении отмечается, что в результате аваиаудара есть раненые, передает ТАСС.

Отметим, это далеко не единственный подобный случай за последнее время. Так, 3 января жертвами авиаудара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали 11 человек. В середине декабря в результате удара в Дейр-эз-Зор погибли 17 мирных жителей. Неделей ранее коалиция США разбомбила в Сирии больницу, а перед этим в сирийском городе Хаджин в результате авиаударов коалиции США погибла семья из восьми человек.

В минувшую субботу Сирия потребовала от ООН остановить авианалеты западной коалиции.