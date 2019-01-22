Кремль рассказал о позиции по мирному договору после встречи Путина и Абэ

Москва не зафиксировала каких-либо изменений в позиции Токио по мирному договору после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция», – передает слова Пескова «Интерфакс».

Во вторник в Кремле состоялись переговоры Путина и Абэ в Кремле на тему мирного договора. Японский премьер рассказал, когда состоятся следующие контакты на эту тему. Оба лидера также подтвердили работу на основании Совместной декларации 1956 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о переговорах в Москве.