Абэ назвал сроки новой встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне этого года на саммите G20 в японском городе Осака.

«В этом году нас ждет масса важных событий. Среди них вступление на престол нового императора в Японии, а в июне в Осаке пройдет саммит Группы двадцати. Мы приглашаем Владимира в Японию, и я с нетерпением жду новой встречи на высшем уровне», – передает слова Абэ ТАСС.

Также он сообщил, что министры иностранных дел Япония и России Таро Коно и Сергей Лавров встретятся в феврале на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Мы с президентом Путиным приветствуем тот факт, что на прошлой неделе начались конкретные переговоры между министрами иностранных дел в соответствии с нашей с президентом договоренностью ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года», – сказал Абэ.

Премьер Японии отметил, что лидеры двух стран дали министрам иностранных дел в феврале этого года провести следующий раунд переговоров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Путин и Абэ проведут еще не один раунд переговоров.

«Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты», – сказал Песков.

Он отметил, что странам нужно «укрепить атмосферу взаимного доверия».

«В свою очередь, эта атмосфера позволит продвигаться по основному вопросу», – сказал Песков.

Лучшим способом укрепить атмосферу доверия России и Японии он назвал развитие сотрудничества во всех возможных сферах, в том числе в торгово-экономической, между представителями бизнеса, парламентами, в сфере культуры.

Во вторник в Кремле состоялись переговоры Путина и Абэ в Кремле на тему мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала расклады перед переговорами лидеров двух стран.