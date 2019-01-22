Россия решила не участвовать в варшавской конференции по Ближнему Востоку

Россия не примет участия в варшавской конференции по Ближнему Востоку 13-14 февраля, которую организовывают США и Польша, сообщает МИД.

В сообщении российского дипведомства указывается, что Москва с озабоченностью воспринимает попытки США «навязывать свои односторонние геополитические интересы посредством инициатив, преподносимых как мнение всего международного сообщества», и «очередным такого рода «политпроектом» является «Министерская конференция по продвижению мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке» в Варшаве.

Российская сторона внимательно ознакомилась с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программы форума и «приняла решение не участвовать в нем».

Отмечается, что данная конференция «готовится поспешно» и не учитывает мнение важных ближневосточных и внерегиональных игроков.

Кроме того, «в числе коспонсоров столь масштабного по задумке мероприятия отсутствует ООН». Данный подход «не будет способствовать решению декларируемой организаторами задачи выработки «общей стратегии» в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

Тематика варшавской конференции «не охватывает всего комплекса проблем» региона, в частности, игнорируется арабо-израильский конфликт, указывают в МИД России.

«В качестве конкретных предварительных пунктов повестки дня обозначены борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности на море и в киберпространстве, ситуация в Йемене и Сирии, роль Ирана в регионе, включая создание и распространение им ракетного оружия», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве считают, что «речь идет о попытке сплотить кого получится на антииранской основе, создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло».

Ранее сообщалось, что США собрались укреплять отношения с арабскими союзниками.