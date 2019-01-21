Возросло число погибших при пожаре в Керченском проливе

Число погибших при пожаре на судах в районе Керченского пролива возросло до трех, сообщает Росморречфлот.

Еще восемь выживших извлечены из воды, передает РИА «Новости».

По данным представителя экстренных служб Крыма, на обоих танкерах под флагом Танзании находился сжиженный газ. На борту двух судов находился 31 человек.

В спасательной операции участвуют семь судов разного класса.

Перед этим сообщалось, что в Керченском проливе произошел пожар после взрыва на одном из судов.