Феминистки высказали опасения по поводу женского отряда космонавтов

«Лучше бы стремиться к гендерному составу отряда 50/50», – заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Анна Федорова, комментируя намерение Роскосмоса сформировать отряд космонавтов из числа молодых женщин.

«Сделают и скажут: есть теперь представительство женщин. Это не очень здорово, лучше бы стремиться к гендерному составу отряда 50/50», – подчеркнула активистка.

Также Федорову возмутили слова представителей Роскосмоса о том, что ведомство не собирается ждать, пока женщины запишутся сами.

«Что значит, «не будем ждать»? Откуда такое отношение к женщинам, будто бы они не способны или не хотят этого сделать?», – поинтересовалась феминистка.

Переименовывать скафандр в «Орланку-МКС» вместо действующего названия «Орлан-МКС», по мнению Федоровой, не нужно. В противном случае данная история получит юмористический окрас, считает собеседница.

«Роскосмосу надо думать о том, почему у них женщины не проходят отбор и исправлять эту ситуацию, а не заниматься демонстративной деятельностью типа «особого женского отряда», – полагает она.

Между тем активистка фем-проекта «Ребра Евы» Леда Гарина, считает, что «женщины-космонавтки» повышают популярность профессии: как в астронавтике, так и в космических исследованиях.

«Хорошо, что это решение было принято, но хотелось бы больше смешанных групп, а также больше женщин в руководстве Роскосмоса, а не только в рядах исполнителей», – заявила феминистка.

Использовать феминитив от названия птицы для скафандра не стоит, полагает активистка. «Или можно найти птицу женского рода – «Ласточка» или «Чайка»» – предложила Гарина.

Кстати, журналист Сергей Доренко, который сравнил космические полеты с подводными погружениями, отметил: несмотря на то, что женщины лучше приспосабливаются к дайвингу, женская сосудистая система слабее мужской. «Опыт дайвинга говорит о том, что женщины намного лучше мужчин дышат смесями, просто намного лучше. Однако же сосудистая система женщин уязвимее мужской», – написал журналист в своем Telegram-канале, комментируя инициативу Роскосмоса.

Напомним, ранее стало известно о планах Роскосмоса сформировать полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что считает данную идею правильной.