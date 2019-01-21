Рогозин оценил идею создать отряд женщин-космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации считают правильной идею отбора женщин в отряд космонавтов.

«Мы действительно считаем, что отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, если бы количество женщин внутри отряда космонавтов увеличилось», – отметил Рогозин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что госкорпорация положительно оценивает идею поиска и отбора женщин-космонавтов среди сотрудниц ракетно-космической отрасли.

По словам Рогозина, недавно завершился очередной отбор в отряд космонавтов, из сотен заявок отбор прошли всего несколько человек. Было продано 80 заявок от женщин, однако никто из них не попал в отряд.

В 2018 году сообщалось, что из 87 женщин, подавших заявки в космонавты, ни одна из них не смогла пройти отбор.