В Киеве придумали «героическое» название для Донецкого аэропорта

Украинские власти хотят переименовать Донецкий аэропорт в честь «Героев Киборгов», с соответствующим заявлением выступила первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко.

«В Донецке будет аэропорт имени Героев Киборгов. Будет», – написала она в Facebook.

Накануне президент Украины Петр Порошенко скопировал обещание главы провозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о восстановлении аэропорта Донецка. Глава украинского государства заявил, что на диспетчерской башне воздушной гавани будет развеваться флаг Украины.

Донецкий аэропорт стал местом ожесточенных боев. Находившихся там украинских военных киевская пропаганда называла «киборгами». ДАП перешел под контроль ополченцев 15 января 2015 года.

В Киеве нередко звучат заявления о намерении захватить территории, находящиеся под контролем ополченцев. Тем не менее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявлял, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».