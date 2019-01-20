Порошенко скопировал обещание главы ДНР о Донецком аэропорте

Президент Украины Петр Порошенко, вслед за недавним заявлением главы провозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, пообещал восстановить аэропорт Донецка; по словам действующего главы украинского государства, на диспетчерской башне воздушной гавани будет развеваться флаг Украины.

«Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг. (…) Аэропорт станет лучшим, современным. Там будут взлетать и садиться самолеты отовсюду», – передает РИА «Новости» слова Порошенко, сказанные по случаю четвертой годовщины чествования погибших украинских военнослужащих в Донецком аэропорту.

«Дай бог, чтобы однажды, уже в мирный день в мирном и освобожденном Донбассе, все мы с вами собрались на взлетной полосе донецкого аэропорта», – выразил надежду Порошенко.

Во вторник Пушилин назвал победу в боях за аэропорт символом «несгибаемой воли» жителей Донецка в борьбе за свободу и независимость ДНР. Он пообещал, что по окончании войны Донецкий аэропорт будет восстановлен и станет памятником, увековечивающим подвиг героев ополчения.

Донецкий аэропорт перешел под контроль ополченцев 15 января 2015 года.

В Киеве нередко звучат заявления о намерении вернуть контроль над территориями, находящимися под контролем ополченцев. Тем не менее, бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко заявлял, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».