Каноническая УПЦ призвала верующих не «шататься по лагерям»

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал православных хранить «верность Истине».

Предстоятель канонической Украинской православной церкви заявил, что сейчас «некоторые шатаются – идут из одного «лагеря» в другой», но у православных «уже есть путь, который прошли наши предки».

«Мы идем тем же путем», – приводит его слова «Интерфакс».

Митрополит Онуфрий заявил, что «новая церковь» управляется «людьми, а не Богом», и сможет существовать лишь до тех пор, пока определенные политики будут у власти.

«Что Бог создал, там не надо коррекции человеческой», – заявил митрополит.

Напомним, в Германии поразились тому, что Украинская православная церковь Московского патриархата в ситуации с предоставлением автокефалии «новой церкви» Украины показала поразительную сплоченность.