В Германии поразились сплоченности УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата в ситуации с предоставлением автокефалии «новой церкви» Украины показала поразительную сплоченность, пишет Кристиан Эш в немецком журнале Der Spiegel.

«Украинская православная церковь Московского патриархата продемонстрировала поразительную сплоченность. Из около 12 тыс. приходов до сих пор только несколько десятков перешли на другую сторону. Из 53 действующих епископов – один единственный: митрополит Винницкий», – передает текст издания RT.

При этом автор статьи указывает, что митрополит Винницкий является другом Порошенко со времен, когда тот только создавал «свою кондитерскую империю» и был прихожанином Московского патриархата.

«Чем больше вера и политика сливаются воедино, тем напряженнее становится ситуация на Украине», – констатирует автор статьи.

Сопротивляются переходу в «новую церковь» не только сами священнослужители, но и прихожане. Так, на этой неделе прихожане храма в Черниговской области выдворили из церкви чиновников, агитировавших за переход в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).