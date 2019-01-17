На Украине прихожане защитили храм УПЦ от перехода в «новую церковь»

Прихожане храма в Черниговской области выдворили из церкви чиновников, агитировавших за переход в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), об этом сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«В селах Николаевка и Ивановка в Борзнянском районе Черниговской области прихожане Крестовоздвиженского храма не допустили незаконного перевода их религиозной общины в раскольническую ПЦУ. Агитаторы были вынуждены покинуть собрание ни с чем», – сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что чиновники явились в церковь вместе с украинскими националистами из организации С-14, полицейские на это никак не реагировали.

Прихожане Николаевки и Ивановки решили обязательно присутствовать на собраниях села из-за сообщений о том, что в соседней Оленевке на общем собрании судьбу религиозной общины решали посторонние люди, говорится в сообщении УПЦ.

Когда чиновники завели разговор о переходе в ПЦУ, их тут же остановили.

По данным пресс-службы, учитывая, что за день до этого в соседней Оленевке на общем собрании посторонние люди решали судьбу религиозной общины о переводе в «новую церковь», православные верующие Николаевки и Ивановки решили обязательно присутствовать на собраниях села. Как только чиновники заводили разговор о переходе в «новую церковь», их останавливали.

За последнее время участились сообщения о захвате местных храмов УПЦ сторонниками ПЦУ.

В среду в украинском селе Шандровец Львовской области представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с местными властями выломали двери в местном храме канонической УПЦ и захватили его.

Тогда же в селе Оленовка Черниговской области неизвестные захватили храм УПЦ, чтобы перевести его в ПЦУ.