Тихон Шевкунов обвенчал Кончаловского и Высоцкую

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса, телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в Троицком соборе.

На венчании присутствовал режиссер Никита Михалков, передает «Интерфакс».

По данным «Пятого канала», на венчание приглашены только друзья и близкие родственники.

Кончаловскому – 81 год, Высоцкой – 45 лет. Они в браке с 1998 года, у них двое общих детей.