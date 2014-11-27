Эстонский журналист захотел нацелить ракеты на Санкт-Петербург

Эстонии нужны ракеты, которые могли бы поразить Санкт-Петербург, заявил эстонский журналист Вахур Кооритс.

Он считает, что для «сдерживания» России необходимо создать угрозу для Санкт-Петербурга и российской торговли в Балтийском море. Для этого Эстонии необходимы ракеты, а также корабли, которые могли бы захватывать и топить направляющиеся в российские порты торговые суда.

Кооритс считает, что Москва рассматривает потенциальную войну с Эстонией как «маленькую и победоносную», передает Sputnik со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Напомним, страны Прибалтики в последние годы все активнее ищут военный ответ на придуманную ими же «российскую угрозу». При этом миф о готовящейся «российской интервенции в Эстонию» поддерживают западные страны.