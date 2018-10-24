Американские СМИ представили последствия удара российской «торпеды апокалипсиса»

Соединенные Штаты и их затруднятся с тем, как противостоять российским «суперторпедам» «Посейдон», предназначенным для уничтожения прибрежных городов и распространения смертоносных радиоактивных осадков, пишет военный аналитик Кайл Мизоками в статье для американского издания Foxtrot Alpha.

Автор статьи считает, что в случае гипотетического конфликта атака «Посейдона» на Сан-Франциско со взрывом торпеды под мостом Золотые ворота привела бы к гибели или ранениям более 500 тыс. человек, а взрыв у Статуи Свободы убил бы 500 тыс. человек и ранил бы еще 2 млн человек, передает РИА «Новости».

Мизоками пишет, что такие разрушительные атаки в случае военного конфликта будут повторяться снова и снова, «создавая цунами с радиоактивными отходами».

Американское издание отмечает, что «Посейдон» станет самой большой торпедой в мире. Российская военная разработка способна пересекать Атлантический и Тихий океаны в одиночку.

Эксперт считает, что целями российских «Посейдонов» в первую очередь стали бы базы американских подлодок Китсап и Кингс-Бей. «Посейдон» не будет сложно обнаружить, его сложно будет остановить», – предупреждает он.

Торпеды, однако, не являются оружием первого удара, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые способны достичь американской территории за считанные минуты, указывает автор статьи. «Посейдону», по его словам, потребуются часы или даже дни, а потому этот комплекс предназначен не для атаки, а для предостережения потенциальных противников.

«Посейдон» разработан как оружие второго удара, он отговаривает врагов атаковать Россию, чтобы она не выпустила торпеду ядерного апокалипсиса», – заключил эксперт.

Ранее СМИ публиковали способ затопить США с помощью «Посейдона» и термоядерного взрыва. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об экзотических вариантах уничтожения США.

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».