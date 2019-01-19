Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Архангельске

В одной из квартир девятиэтажного панельного дома в Архангельске произошел хлопок бытового газа, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

«В Архангельске около 15.00 в девятиэтажном панельном доме по ул. 40 лет Победы, 6 в одной из квартир восьмого этажа произошел хлопок бытового газа. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в региональном управлении МЧС.

На место происшествия выехали два отделения пожарно-спасательной части, автолестница, отделение службы спасения, дежурная служба пожаротушения, полиция, скорая, бригада горгаза.



Выяснилось, что в квартире, где произошел хлопок, частично нарушено остекление. Горения не было.

Газовики проводят проверку газового оборудования квартиры.

Инциденты с бытовым газом в России в последнее время участились. Так, 14 января в Шахтах взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Погибли пять человек.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.