Россия обвинила ПАСЕ в нарушении устава СЕ

Документы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ущемляющие права российской делегации, противоречат уставу Совета Европы (СЕ), которые подразумевают равные права всех стран-участниц, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

«Подготовлены юридические заключения. Вывод этого заключения совершенно четкий – он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы», – заявил Грушко, слова которого приводит РИА «Новости».

Как подчеркнул замглавы МИД России, фундаментальное различие между подходами ПАСЕ и комитета Европы должно быть преодолено, в противном случае любая страна может быть подвергнута дискриминации по сугубо политическим причинам.

«Проблема уже не в том, вернутся ли наши депутаты к нормальной работе в ПАСЕ», – констатировал дипломат.

Напомним, в четверг Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ. Днем ранее российские сенаторы обвинили ПАСЕ в нарушении базовых принципов демократии и дискриминации российской делегации по политическим мотивам.