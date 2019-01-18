На входе в храм УПЦ МП в Сумах произошел взрыв

На входе в Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Сумы во время вечернего богослужения канонической Украинской православной церкви произошел взрыв.

«В 19.24 (20.24 мск) в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась», – приводит ТАСС сообщение управления Национальной полиции Украины по Сумской области.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы.

По версии украинской полиции, на пороге храма УПЦ МП в Сумах взорвалась не шашка, а «пиротехническое средство для игры в страйкбол, оснащенное зернами кукурузы».

«Помещение не повреждено, пострадавших нет», – говорится в сообщении управления.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, в четверг Рада приняла закон о лишении УПЦ храмов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как президент Украины Петр Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров.