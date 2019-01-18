В «Иле» назвали приоритетной задачей создание самолета на замену «Руслану»

В России создадут замену Ан-124 «Руслан», разработкой займется «Ил», заявил гендиректор компании Алексей Рогозин.

Создание сверхтяжелого самолета станет для «Ила» приоритетной задачей в 2019 году, заявил Рогозин, передает ТАСС.

Кроме этого, предприятие займется глубокой модернизацией тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД до версии Ил-76МД-М и самолетов-заправщиков Ил-78М до версии Ил-78М2 и модернизация противолодочных самолетов Ил-38 до версии Ил-38Н.

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщал, что новая машина получит название Ил-106, она должна появиться в 2025-2026 годах.

Он отметил, что грузовая кабина нового самолета будет тех же размеров, что и у «Руслана», но Ил-106 будет оснащен новыми двигателями, авионикой и другим современным оборудованием.

Таликов добавил, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) занимается к работе над новым двигателем с тягой в 24-26 тонн.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, сможет ли Россия самостоятельно создать лайнер на замену «Руслану».