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17 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

Танки Т-34 специальным эшелоном следуют через всю страну – и их торжественно встречают на каждой станцииФото: twitter.com/mod_russia
Минобороны устроило мощную пропагандистскую акцию – прямо сейчас через всю страну идет целый эшелон легендарных танков Т-34. Официально заявляется, что танки «возвращаются на родину» из Лаоса, чтобы участвовать в парадах и сниматься в исторических фильмах. Каково на самом деле происхождение этих машин и действительно ли в России их совсем не осталось? Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...

Как Минздрав гидру курения победил

Сергей Лукьяненко, писатель
Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
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Пора просыпаться от летаргического сна

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Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
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        • Нет, каникулы слишком короткие

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          Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

          Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124    17 января 2019, 12:04
          Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?

          Украинский авиапроизводитель «Антонов» намерен возобновить в 2019 году производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», права на который после развала Союза достались Украине. «Вопрос замены тех комплектующих, которые существовали в этом самолете, является очень острым для предприятия «Антонов». И сейчас мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники. Конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать», – заявил первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.

          По его словам, сейчас «Антонов» занимается переработкой электронной начинки самолета. Завершить эту работу производитель намерен в этом году. «Надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП «Антонов» уже в этом году для того, чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь ни одного российского комплектующего изделия», – сказал представитель «Укроборонпрома».

          Интересно, что в прошлом году над возобновлением производства «Русланов» задумалась и Россия – и тоже отдельно от Украины. О желании возобновить выпуск «Русланов» в новом облике заявляли и в Объединенной авиастроительной корпорации, и в Минобороны. Хотя еще недавно стороны работали в кооперации, и у самолета был шанс на развитие.

          Неужели теперь у России появится свой «Руслан», а у Украины – свой? Ирония в том, что Россия самостоятельно может справиться с этой задачей, а вот Украине это не под силу.

          Несмотря на то что киевское КБ сконструировало Ан-124 «Руслан» в 1980-х годах, в реальности над его созданием работал весь Союз. После распада СССР КБ вместе с интеллектуальными правами на «Руслан» досталось независимой Украине. Однако производство самого самолета было налажено в Ульяновске. На этом же заводе восстанавливали самолеты к полетам после долгого простоя в 1990-е годы и проводили капитальный ремонт летающих сейчас Ан-124.

          Россия может создать на базе Ан-124 новый самолет под маркой «Ил». Она обладает десятилетними компетенциями в области строительства новых воздушных судов, современными технологиями и специалистами в этой области. Россия уже доказала всему миру, что способна пользоваться не только советским заделом, но и создавать современные самолеты с нуля. Доказательством являются уже летающий региональный SSJ-100, проходящий последние сертификационные испытания среднемагистральный МС-21 и совместный с китайцами проект по созданию широкофюзеляжного самолета.

          Кроме того, при создании совершенно нового самолета отпадает вопрос предъявления претензий со стороны Украины относительно интеллектуальных прав.

          Тогда как сама Украина без России воспроизвести этот самолет не в состоянии. «Что воссоздавать, если самолет производился в России? Украине придется не воссоздавать, а создавать машину с нуля. Все смежные производства – поставщики агрегатов, узлов и т. д. – были в России. Все, что на сегодняшний день может произвести Украина, – это двигатель для «Руслана», – говорит глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

          Есть три ключевых фактора, которые объясняют, почему заявления «Укроборонпрома» по поводу воссоздания Украиной производства «Русланов» ничего не стоят. Во-первых, отсутствие массового спроса на рынке. «Согласно исследованию, которое проводилось Россией, общемировой спрос на такой самолет в перспективе ближайших десятилетий не превышает 20 штук. Этого более чем достаточно для покрытия нужд и коммерческой авиации (в мире только два эксплуатанта: «Волга-Днепр» и «Антонов»), и Минобороны РФ», – говорит Гусаров. Россия покупать самолету у Украины, конечно, не будет, поэтому реального спроса на Ан-142 украинского производства, по сути, нет.

          Второй фактор – чисто технический. «Самолет настолько старый, что многие компоненты сегодня даже воспроизвести невозможно. Они уже нигде не производятся, даже аналогов в мире не найти. Нужно менять, например, всю электронику, так как старой элементной базы уже не существует. Необходимо создание новой авионики, новой системы управления, нового много чего. Это проектирование, разработка, интеграция, испытания. То есть, по сути, речь может идти о создании новой модификации самолета», – говорит Гусаров.

          «Я уже не говорю о том, что у самолета бумажная, а не цифровая документация. Там работы непочатый край, сопоставимый с созданием нового самолета с нуля и по срокам, и по деньгам», – добавляет эксперт.

          Речь может идти о миллиардах долларов. К примеру, на разработку и запуск SSJ-100, не такого большого, как «Руслан», потребовалось пять лет и около 44 млрд рублей вложений. Общий объем инвестиций в создание ближне- и среднемагистрального самолета МС-21 превышает 100 млрд рублей.

          Третий фактор – экономический. При столь мизерном спросе проект абсолютно неокупаем. Поэтому найти желающих инвестировать в проектировку и создание производства Ан-142 на Украине будет сложно.

          «Украинское правительство оплатить этот праздник жизни однозначно не в состоянии. Даже российское правительство не видит смысла вкладывать в это деньги. А иностранцам-то это зачем? Зачем, например, американцам финансировать этот украинский проект? Если им нужен такой самолет, они профинансируют работу собственных компаний по его созданию», – говорит Роман Гусаров.

          До сих пор в мире никто больше не реализовал такой проект большого транспортного самолета, в том числе западные лидеры авиастроения Boeing или Airbus. «Не потому что они технологически не могут, а потому что они не видят в этом никакой экономической целесообразности. Это Советский Союз страдал гигантоманией, да и самолет строился под определенные задачи Минобороны – ракеты возить», – говорит эксперт «Авиа.ру».

          Ан-124 действительно создавался в первую очередь для перевозки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.

          «Все это стоит расценивать как предвыборный пиар действующей украинской власти, не более того. Правительству Украины просто нужен положительный информационный фон, какие-то достижения. Однако ни рыночных, ни экономических, ни технологических предпосылок для воссоздания производства Ан-124 на Украине нет»,

          – заключает собеседник.

          Новый самолет создать можно, но для этого необходимы большие усилия – и вряд ли найдется тот, кто за это все заплатит. Россия в перспективе еще готова создать на базе «Руслана» новый самолет, но не в ближайшие десятилетия: пока хватает тех самолетов, которые есть, считает Гусаров.

          Таким образом, в реальности не стоит ждать нового самолета на базе «Руслана» ни от Украины, ни от России. Перед российским гражданским авиапромом сейчас стоят куда более важные задачи – в частности, поставить на крыло МС-21 с пермскими двигателями и работать над российско-китайским проектом широкофюзеляжного самолета CR929. Будущее украинского авиапрома довольно печальное – распродажа остатков советского наследия и постепенное захирение.


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