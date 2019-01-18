В жилом доме в Донбассе нашли тела убитых бойцов ВСУ

В жилом доме в Донецкой области нашли убитыми двух бойцов ВСУ, сообщили в пресс-службе украинской полиции Донецкой области.

«Мы подтверждаем факт гибели двух военнослужащих. Открыто производство по ст. 115 УК (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия», – приводит цитату пресс-службы «Интерфакс-Украина».

Ведомство не уточнило, получили ли военнослужащие огнестрельные ранения и не сообщило, где именно произошел инцидент.

В среду СМИ сообщили о подорвавшихся в Луганской области грузовиках с бойцами ВСУ.