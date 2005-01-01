Жительница Донбасса выдвинута на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру жительницы Донбасса Анны Тув, которая потеряла мужа и дочь во время обстрела Горловки и лишилась руки, выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Выдвижение прошло в Риме на пресс-конференции в здании нижней палаты итальянского парламента. Авторами инициативы стали председатель благотворительной организации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато и депутат Вито Коменчини, передает РИА «Новости».

Организация занимается помощью детям, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран, где проживает русскоязычное население.

«История Анны Тув очень важна из-за того, что своей личностью она представляет страдания всего народа Донбасса. Она мать, она женщина, потерявшая мужа и дочь. Она физически пострадала от этой войны, лишившись руки. Благодаря нашей поддержке она может рассказывать о своем опыте», – сказал Бордато.

На сайте ассоциации проходит сбор подписей в поддержку Анны Тув, сейчас подписались около 70 человек.

Официальная заявка в Нобелевский комитет будет направлена к концу февраля.

Согласно правилам премии, кандидатуру должен выдвинуть член национального парламента. Коменчини надеется, что ему удастся добиться поддержки кандидатуры Тув в Европарламенте. Сам он дважды посещал зону конфликта в Донбассе.

Напомним, 26 мая 2015 года в результате обстрела улиц Планерной и Озеряновской Горловки погибли Юрий Тув, девочка 2004 года рождения, неустановленная женщина, а также были тяжело ранены Анна Тув и малолетние дети 2012 и 2015 года рождения. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Об истории Анны Тув узнал из СМИ Бордато. С его помощью женщина получила микроэлектрический протез последнего поколения.