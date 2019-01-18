Рогозин предложил разместить на орбите «Государево око»

Роскосмос предлагает реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов «Государево око», сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня предложили новый наш проект. Я считаю его крайне перспективным. Вы знаете, что сейчас существует проект «Цифровая экономика». Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы Роскосмоса», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Проект, по его словам, называется «Государево око». Или, сокращенно, «Госоко».

Он напомнил, что 27 декабря была усилена группировка дистанционного зондирования Земли – с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на целевую орбиту российские спутники дистанционного зондирования земли«Канопус-В».

Ранее сообщалось, что Роскосмос перенес начало развертывания группировки спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ПМ» на год вперед.