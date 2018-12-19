Запуск новых российских спутников отложили на год

Роскосмос перенес начало развертывания группировки спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ПМ» на год вперед, сообщается на портале госзакупок.

В допсоглашении №7 к государственному контракту уточняется, что запуск первого спутника нового поколения «Ресурс-ПМ» намечен на 2022 год, второго – на 2023 год, передает РИА «Новости».

Ранее контракт между Роскосмосом и РКЦ «Прогресс», заключенный в октябре 2016 года, предусматривал запуск первого аппарата в 2021 году, а второго – в 2022 году. За год до этого предполагались 2020 и 2021 годы.

Спутники «Ресурс-ПМ», которые сменят «Ресурс-П», смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Аппараты предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля за загрязнением окружающей среды, мониторинга природных ЧС и т.д.

Ранее сообщалось, что данные с двух спутников «Ресурс-П» перестали поступать в 2017 году.