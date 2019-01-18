Пенсионер из Хакасии призвал Зюганова повлиять на главу республики

В сети появилось письмо пенсионера из Хакасии в адрес лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, мужчина потребовал от политика объяснений в связи со скандальными действиями губернатора республики Валентина Коновалова.

Недовольство мужчины вызвали ложные, по его мнению, предвыборные заявления представителей КПРФ, отсутствие у руководителя региона внятной экономической программы и огромные премии, которые были выделены членам правительства, пишет «Хакасия Информ».

«Вы не скупились на похвалу и громкие эпитеты в адрес кандидата от КПРФ. Вы назвали его «честным» и «мужественным», а по результатам выборов заявили, что «люди проголосовали за человека, который умеет держать удар, держать слово и одновременно открытый». При этом вы заявляли о наличии у него конструктивной программы. К глубокому сожалению ваши слова не имеют ничего общего с реальностью», – пишет пенсионер.

По его словам, у возглавившего регион Коновалова нет команды и экономической программы. Таким образом, по словам мужчины, политик не сдержал своих обещаний и обманул ожиданиями жителей региона.

Самым большим ударом по доверию жителей Хакасии пенсионер называет высокие премии, которые были выделены чиновникам нового правительства. Особенно мужчина выделяет представителя Хакасии в Москве Юлию Исмагилову, получившую премию в 500% ежемесячного оклада.

«Вопреки заявленным обещаниям сократить расходы на чиновничий аппарат в республике новый глава выдает огромные премии заместителям и министрам, в то время как рядовые сотрудники министерств депремируются. … Сам Валентин Олегович, не смотря на ваши заявления о его честности, мужественности и открытости, никак не прокомментировал ситуацию. … Как объясняется обоснованность выплаты 1 миллион рублей девушке, щеголяющей в социальных сетях фотографией с вами? Чем объясняется подобная щедрость республиканских властей на фоне гигантской дыры в бюджете и массы проблем, требующих финансов и скорейшего решения?» – добавляет пенсионер.

Мужчина потребовал от Зюганова разъяснений в связи с выплатой необоснованных премий и призвал начать выполнять предвыборные обещания.

В начале недели стало известно о выдаче Коноваловым премийна сотни тысяч рублей высшим чиновникам региона, выданных за счет бюджетников. Также сообщалось об увольнении местного замминистра финансов Галины Спиридоновой, которая возмутилась огромными премиями чиновников. Сами власти Хакасии сообщили, что информация о сумме премий, выданных некоторым членам правительства Хакасии, не соответствует действительности.

В прошлом году в Сети появились сообщения о криминальном прошлом команды нового губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который к середине декабря так и не решил возникшую в республике проблему с отоплением.