Власти Хакасии прокомментировали данные о выдаче министрам крупных премий

Информация, распространенная СМИ и в мессенджере Тelegram о сумме премий, выданных некоторым членам правительства Хакасии, не соответствует действительности; суммы выплат снижены по сравнению с предыдущими годами, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В пресс-службе правительства Хакасии сообщили, что «14 января в эфире телеканала «ТВ-7» (региональный канал) озвучена информация о премии заместителю главы республики Хакасия (Юлии Исмагиловой)»; при этом «приведенные в эфире цифры недостоверны», передает РИА «Новости».

Отмечается, что Исмагилова была назначена на должность исполняющего обязанности постоянного представителя Хакасии – заместителя главы республики Хакасия – председателя правительства республики 29 ноября 2018 года с утвержденным ежемесячным должностным окладом 24 тыс. 747,3 рубля.

При этом «Исмагилова не проживает на территории Хакасии и в отличие от других членов правительства Республики Хакасия не имеет региональных надбавок на должностной оклад», потому «компенсация заработной платы до уровня заместителя главы Республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия осуществляется за счет премиальных выплат».

Указывается, что «новая замглавы отказалась от незаконно установленных надбавок, которые получал ее предшественник».

По итогам работы за год сотрудница правительства республики представит сведения о доходах в соответствии с действующим законодательством.

В пресс-службе также сообщили, что оклад министра в республике составляет 21 тыс. 998 рублей, доначисления осуществляются в виде надбавок и премий. Сведения о доходах декларируются и являются публичными.

Ранее сообщалось, что недавно избранный глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) якобы выдал премии на сотни тысяч рублей ряду чиновников региона.