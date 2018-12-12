Журналистку Бойко арестовали на Украине

Галицкий районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 дней украинскую журналистку Елену Бойко, сообщило местное управление Службы безопасности Украины.

«Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток»,– говорится в сообщении львовского управления СБУ в Facebook.

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко была задержана Службой безопасности Украины сразу после депортации из России. В качестве причины задержания СБУ указывает, что она якобы является «антиукраинской пропагандисткой».

Напомним, Бойко решили депортировать из России на Украину после дебоша в связи с нарушением правил пребывания в стране, несмотря на то что на родине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.