Назван срок развертывания всей орбитальной группировки военной связи «Благовест»

Формирование спутниковой группировки военной связи «Благовест» будет завершено с выводом на орбиту четвертого космического аппарата, запуск которого запланирован на первую неделю апреля, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Вывод космического аппарата на орбиту планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Отправка спутника на космодром Байконур запланирована на 22 февраля, передает ТАСС.

«Пуск должен быть осуществлен в первую неделю апреля. Таким образом, завершится формирование орбитальной группировки военных аппаратов связи «Благовест», – сказал источник.

Спутники«Благовест» предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

Первый «Благовест» был запущен с Байконура 17 августа 2017 года, Космические войска присвоили спутнику порядковый номер «Космос-2520». Второй аппарат этой серии был запущен 19 апреля 2018 года с Байконура, ему был присвоен порядковый номер «Космос-2526». Третий спутник «Благовест» был запущен с космодрома Байконур 21 декабря 2018 года, ему присвоили порядковый номер «Космос-2533».