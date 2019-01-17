Стали известны подробности ареста российского сухогруза в Британии

Агентство Британии по мореходству и береговой охране (МСА) подтвердило факт задержания российского сухогруза «Кузьма Минин»; российское посольство в Лондоне сообщило, что поддерживает связь с капитаном судна.

«Судно «Кузьма Минин» остается задержанным MCA в ожидании ремонта до тех пор, пока владельцы не устранят неисправности. Судно неоднократно посещали представители агентства с того момента, как оно село на мель 18 декабря 2018 года. Последнее посещение состоялось 16 января с целью удостовериться в нормальном самочувствии находящегося на борту экипажа», – сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

По тем же данным, здоровью экипажа ничего не угрожает, на судне есть электроснабжение, все члены экипажа в безопасности и здоровы.

«Местные благотворительные организации при поддержке капитана порта (Фалмут) имеют возможность доставлять на борт продовольствие для помощи экипажу», – добавили в МCA.

Среди неисправностей судна агентство упомянуло неработающий гирокомпас, истекшие сроки трудовых соглашений с моряками, малое количество продовольствия на борту, истекший сертификат на судоходство и недостатки в оборудовании, обеспечивающем безопасность.

В посольстве также сообщили о том, что следят за состоянием российского судна.

«Посольство поддерживает связь с капитаном и представителями британских властей, которые подходят к ситуации конструктивно. Исходим из того, что урегулирование вопроса лежит в первую очередь в плоскости коммерческих взаимоотношений судовладельца со своими партнерами», – сообщил представитель посольства.

По его словам, 3 января власти Британии сообщили в посольство об аресте российского сухогруза, задержанного в порту Фалмут из-за неудовлетворительного технического состояния.

Судно было арестовано по решению суда «в качестве меры по обеспечению исполнения долговых обязательств судовладельца перед одним из своих контрагентов».

«Соответствующий ордер был вручен капитану. Задолженность не связана с инцидентом, который произошел с судном у берегов Великобритании в декабре 2018 года», – добавил представитель дипмиссии.

В середине декабря прошлого года Судно село на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Фалмут рядом с графством Корнуолл.

17 января стало известно об аресте сухогруза в Британии.