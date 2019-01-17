В колонии Цеповяза возбуждено новое дело против сотрудников ФСИН

По факту превышений полномочий должностными лицами колонии ИК-3 УФСИН, где содержится осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз, было возбуждено еще одно уголовное дело.

«Должностными лицами исправительного учреждения принимались в дар материально-технические ценности, в том числе улья для использования на пасеке осужденными», – сообщила прокуратура Амурской области, передает РИА «Новости».

По тем же данным, администрация учреждения заключала договоры найма с родственниками заключенных, в результате чего осужденные получали льготы в виде дополнительных свиданий со своими близкими. Администрация ИК-3 подобные встречи никак не регистрировала.

«Рассмотрев постановление и материалы проверки, следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «превышение должностных полномочий», – отметили в ведомстве.

В начале ноября в Амурской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых заключенный Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.