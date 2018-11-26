Американская разведка заметила принципиальное изменение стратегии Китая

Из отчета разведывательного управления министерства обороны США следует, что у Китая, который ранее имел только региональные устремления, появились и глобальные стратегические цели.

Отчет разведывательного управления посвящен задачам Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Капитан ВМС США в отставке, бывший начальник разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл отметил, что ценность этого отчета в том, что Пентагон признал глобальные устремления КНР, пишет Washington Free Beacon.

В докладе говорится, что наращивание военной мощи Китая нацелено на глобальную экспансию. В частности, указывается на стремление Китая вытеснить Соединенные Штаты в Индо-Тихоокеанском регионе и изменить соотношение сил там в свою пользу.

В отчете разведывательного управления утверждается, что в военном отношении амбиции Пекина также стали носить глобальный характер. В частности, флот перешел от стремления контролировать прибрежные воды к действиям в открытом море.

Также отмечается, что стратеги китайской армии теперь говорят об «обороне передовых рубежей», которая позволит отодвинуть конфликты далеко от территории Китая.

«Военная стратегия Китая и проводимые реформы НОАК отражают отказ от его исторически ориентированного на собственную территорию менталитета», – утверждается в докладе.

В недавней Стратегии национальной обороны Пентагона также утверждалось, что Китай якобы хочет «формировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью, получив право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности».

Ранее в среду глава МИД КНР Ван И заявил, что в будущем Китай не собирается претендовать на место Штатов как мирового лидера.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, способен ли Китай бросить вызов глобальной гегемонии США.