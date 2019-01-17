Пекин пообещал не делать Китай «вторыми США»

Глава МИД КНР Ван И заявил, что в будущем Китай не собирается бросать вызов Вашингтону или заменять США.

По его словам, предположения о том, что Китай хочет стать США или заменить их, являются крайне ошибочными, передает РИА «Новости».

«У некоторых представителей американской стороны есть опасения и подозрения в отношении Китая, они полагают, что сильная страна обязательно должна быть узурпатором, что в будущем Китай обязательно бросит вызов или заменит США, это очень серьезное ошибочное стратегическое суждение», – сказал Ван И в интервью газете «Жэньминь жибао».

Он подчеркнул, что Китай твердо придерживается мирного пути развития и открытой стратегии взаимной выгоды.

«Китай не собирается становиться США, а тем более заменять США. В китайско-американских отношениях, как и в отношениях с другими странами, может быть конкуренция, но это должно быть позитивное соперничество и соответствовать принципам конкуренции», – отметил китайский министр.

При этом он добавил, что вместе с тем между Пекином и Вашингтоном должно быть больше сотрудничества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, способен ли Китай бросить вызов глобальной гегемонии США.