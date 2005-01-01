КС Польши признал неконституционной формулировку «украинские националисты»

Конституционный суд (КС) Польши признал не соответствующей конституции формулировку «украинские националисты» в вызвавшем споры законе «Об институте национальной памяти» (IPN).

В постановлении суда, вынесенном в четверг, говорится, что «положения изменений в законе об IPN в отношении используемых понятий «украинские националисты» несовместимы с принципом определенности законодательства и поэтому признаны неконституционными», передает РИА «Новости».

Суд утверждает также, что создавая оспариваемые нормы, законодатель использовал слова «неопределенного применения», значения которых не сформулированы.

Кроме того, IPN не уточняет, следует ли под «украинскими националистами понимать только организованные политические или военизированные структуры, члены которых принимали участие в действиях, направленных против государственной власти и гражданского населения, или любого, кто отождествлялся с идеями украинского национального движения, действовал против польского государства и его граждан во время Второй мировой войны и послевоенного периода».

Напомним, в 2018 году в Польше вступил в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идей украинских националистов и отрицание Волынской резни.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, одновременно направив его на рассмотрение Конституционного суда.

Тогда Киев выразил «глубокую обеспокоенность» решением польского Сейма, а украинские националисты потребовали отставки главы МИД Павла Климкина за провалы дипломатии.