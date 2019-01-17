На Ямале решили заново украсить детсады к Новому году

Руководство детских садов и школ Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) попросило родителей воспитанников принести новогодние украшения, чтобы украсить помещения перед визитами мэра города Леонида Дьяченко.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что такая ситуация во всех школах и детсадах города, передает Ura.ru.

Так, на минувшей неделе руководство одного из детских садов «велело прибрать группы», а уже в понедельник сотрудникам и родителям сообщили «о срочном обходе администрацией учреждений». При этом помещения вновь нужно украсить.

«В садиках и школах Надыма прошел Новый год. Убрали все, что связано с этим праздником. Это и логично, ведь уже 16 января. Но это не относится к нашему городу ввиду того, что наш мэр решил посетить садики и школы. В приказном порядке всем учителям и воспитателям сказал повесить гирлянды на окна. Где их им брать, кроме как идти и покупать самим? Такого дурдома мы давно не видели», – сообщают ямальцы в соцсетях.

В администрации муниципалитета заявили, что в графике главы города таких мероприятий не было и не планируется.

«Указаний о том, что он планирует ходить по образовательным учреждениям с какой-то там проверкой, не было», – сказали в мэрии.