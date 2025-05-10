Индия опровергла заявление о поражении ЗРК С-400 в Адампуре

Tекст: Александра Юдина

Власти Индии опровергли появившуюся в социальных сетях информацию об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Адампуре, передает ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что информация об уничтожении или повреждении системы С-400 не имеет под собой никаких оснований.

Власти Индии призвали не доверять подобным сообщениям в интернете и отметили, что их распространение не соответствует действительности.

Ранее глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявлял, что Индия выпустила ракеты по трем авиабазам Пакистана, но ущерба нанесено не было.

Напомним, власти Пакистана подтвердили военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии. Незадолго до этого Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.