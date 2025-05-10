Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
Индия опровергла заявление о поражении ЗРК С-400 в Адампуре
Власти Индии заявили, что информация о поражении их зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Адампуре, распространявшаяся Межведомственной службой по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, не соответствует действительности.
Власти Индии опровергли появившуюся в социальных сетях информацию об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Адампуре, передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что информация об уничтожении или повреждении системы С-400 не имеет под собой никаких оснований.
Власти Индии призвали не доверять подобным сообщениям в интернете и отметили, что их распространение не соответствует действительности.
Ранее глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявлял, что Индия выпустила ракеты по трем авиабазам Пакистана, но ущерба нанесено не было.
Напомним, власти Пакистана подтвердили военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии. Незадолго до этого Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.