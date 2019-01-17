Взрыв прогремел в кампусе университета во Франции

В кампусе университета «Лион 1» во французском городе Лион произошло несколько взрывов, сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, утром на крыше кампуса начался пожар. Это привело к взрывам газовых баллонов, которые хранились на террасе, передает ТАСС.

Люди были эвакуированы из здания, один человек пострадал.

В среду в жилом корпусе в Тбилиси произошел взрыв бытового газа.

В понедельник в российских Шахтах взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Погибли пять человек.