Возросло число жертв взрыва газа в Тбилиси

До четырех возросло число жертв взрыва бытового газа в жилом корпусе в Тбилиси, который произошел поздно вечером в среду, в больнице скончался ребенок, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

По данным минздрава, численность раненых составляет восемь человек. Их состояние стабильное. Среди них в основном дети.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в мэрии Тбилиси, городские власти расселили за ночь 31 жильца этого дома, который находится в окраинном районе Диди Дигоми.

С утра в четверг на месте работают эксперты-криминалисты Они изучат возможность восстановления пострадавшего здания и решат, можно ли возвращать жильцов.

Параллельно МВД ведет следствие. Допрашиваются работники газовой сферы столицы Грузии.

В соцсетях распространяются объявления граждан, которые готовы принять у себя пострадавших. Многие кафе и рестораны Тбилиси готовы бесплатно кормить жильцов корпуса.

В Грузии 17 января объявлено днем траура.