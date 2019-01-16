Антимонопольщиков призвали разобраться с ростом цен на продукты

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НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров прокомментировал ситуацию с Брекситом
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Предложен новый путь борьбы с бедностью
Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»
Стоит ли обращать внимание на американскую критику Су-57
Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку
Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши
Почему не надо ломать адские печати
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность
Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах
Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон
Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 автоПодробности...
Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах
На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человекПодробности...
В Москве затопило крупный транспортный тоннель
В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штабПодробности...
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