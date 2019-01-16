Антимонопольщиков призвали разобраться с ростом цен на продукты

Антимонопольным органам в России нужно разбираться с ростом цен на продукты, которые подорожали, несмотря на то, что НДС на них не был повышен, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Если мы посмотрим на те товары, которые подорожали за последний год сильнее – можно выделить сахар, который подорожал почти на треть, яйца очень выросли в цене, то есть, это продукты питания, это то, что ощущается, то, что покупаешь каждый день в магазине», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что НДС на эти товары не вырос, оставшись на уровне 10%. Такая ставка действует для социально значимых товаров.

Одной из причин выросшей инфляции Орешкин назвал не очень хороший урожай прошлого года.

«Но понятно, что там есть истории, с которыми нужно будет очень предметно разбираться, в том числе антимонопольным органам, и как раз эти группы товаров вызывают негативную реакцию», – заявил Орешкин.

Он добавил, что эффект на инфляцию от повышения НДС оказался не таким сильным, и даже меньше, чем этого ожидали эксперты.

Говоря о прогнозах темпа роста экономики России, Орешкин указал на осложнение из-за внешних рисков.

«За тем ускорением роста, которое есть в прогнозе через несколько лет – стоит большое количество дел, которые нужно сделать в 2019–2020 годах, чтобы в 2021 году получить рост, близкий к 3%. Ситуация в мировой экономике усложняет достижение этих целей и делает гораздо более важным то, что происходит внутри страны, какие действия совершаются здесь», – сказал он.

Он подчеркнул, что мировая экономика не станет источником роста для России.

«Вытянуть она (экономика России) может себя только сама, в условиях тяжелой демографии – за счет инвестиционного роста и роста производительности труда», – уверен министр.

Ранее вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев заявил об отсутствии предпосылок для роста стоимости продовольствия выше темпов инфляции в России.

Согласно данным Росстата, с 1 по 9 января 2019 года в потребительские цены в России выросли на 0,5%.