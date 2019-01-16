Власти оценили возможность роста стоимости продуктов выше уровня инфляции

Вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев заявил об отсутствии предпосылок для роста стоимости продовольствия выше темпов инфляции в России.

«Общих предпосылок нет для того, чтобы продовольствие росло в ценах выше инфляции», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время он не исключил резкого роста цен на какие-то конкретные виды продукции. «Например, по яйцу сейчас есть всплеск. Это требует изучения и понимания почему», – отметил чиновник.

Согласно данным Росстата, с 1 по 9 января 2019 года в потребительские цены в России выросли на 0,5%.