Дом в Шахтах после взрыва признали пригодным для проживания

Поврежденный взрывом газа жилой дом в Шахтах Ростовской области пригоден для проживания, сообщил глава администрации города Андрей Ковалев со ссылкой на предварительное обследование.

«Стрела-П» говорит о том, что можно проживать и находиться и в пятиэтажном доме (соседнем, примыкающем), и в первом подъезде девятиэтажного дома (поврежденного взрывом), «Стрела-П» – это хорошее оборудование, но мы будем проводить более глубокий детальный анализ», – цитирует Ковалева ТАСС.

Он отметил, что сейчас специализированные организации получили доступ в здания для обследования конструктивов домов.

«Думаю, что в течение двух недель мы получим инструментальные обследования, на основании которых можно будет делать выводы, можно ли проживать во втором и третьем подъезде пятиэтажного дома и в первом подъезде девятиэтажного жилого дома», – сказал он.

Напомним, 14 января в Шахтах (Ростовская область) взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Погибли пять человек.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему в российских домах происходят взрывы бытового газа.