Президент и кабмин Македонии поругались из-за албанского языка

Президент Македонии Георге Иванов и кабмин страны обвинили друг друга в нарушении конституции.

Причиной конфликта стала публикация закона об официальном статусе албанского языка без подписи президента. Спикер парламента страны Талат Джафери опубликовал документ в «Служебном вестнике», после чего закон должен вступить в силу, передает РИА «Новости».

Выступающий против данного закона президент Македонии назвал публикацию нарушением конституции. По его словам, такие действия могут привести к уголовному преследованию.

Правительство заявило, что Иванов был обязан подписать закон, поэтому пабликация «препятствовала тенденции, чтобы церемониальный шаг», то есть подписание, «превратился в прецедент», который «блокирует функционирование системы и нарушает конституцию».

Напомним, македонский президент повторно отказался подписать закон о втором официальном языке в стране.