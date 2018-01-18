Президент Македонии отказался признать албанский язык вторым официальным

Президент Македонии Георге Иванов наложил вето на закон о признании албанского языка вторым официальным в стране.

Законопроект был принят 11 января, передает РИА «Новости».

Иванов вернул закон в парламент, заявив, что нужно «строить мультиэтническое общество с помощью справедливых и общепринятых законов», а не принимать «репрессивный закон». Свое решение он объяснил в письме депутатам. Иванов назвал закон антиконституционным.

Если до полуночи четверга он не подпишет закон, парламент должен будет провести новое голосование. После повторного принятия, если в закон не будут внесены изменения, Иванов уже не сможет наложить вето.

Напомним, республика находится в правительственном кризисе с декабря 2016 года. Спровоцированный ЕС и США кризис приобрел этнический подтекст. Албанское меньшинство, в частности, рассчитывает на постепенную албанизацию страны и превращение ее во «второе Косово».