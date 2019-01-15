Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в Европе

При планировании поездок за рубеж россиянам стоит учитывать растущую заболеваемость гриппом и ОРВИ в странах Европы, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Активность вирусов гриппа продолжает расти в странах Европы, где в пяти странах (Исландия, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция) зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в восьми странах – региональные вспышки», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, в четырех странах (Греция, Латвия, Словакия и Узбекистан) зафиксированы локальные вспышки заболеваемости, а в 12-ти – спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.

Вспышки заболеваемости зафиксированы и в Грузии. На 11 января было зафиксировано 162 подтвержденных случая заболевания гриппом, в том числе пять летальных исходов.

На Украине по состоянию на 10 января зарегистрировано 25 летальных случаев. Среди умерших один ребенок.

Роспотребнадзор поручил усилить санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска через государственную границу России.

Ведомство просит россиян учитывать опасность при планировании поездок.

На прошлой неделе Абхазия и Южная Осетия закрыли границы с Грузией из-за эпидемии свиного гриппа.

В декабре Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной в связи высоким уровнем заболеваемости корью, туберкулезом и коклюшем, а также с угрозой эпидемии полиомиелита и гриппа.