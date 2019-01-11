Абхазия и Южная Осетия закрыли границы с Грузией из-за эпидемии гриппа

Эпидемия свиного гриппа H1N1 в Грузии, которая унесла жизни уже 13 человек, вызвала особые меры предосторожности Абхазии и Южной Осетии, решивших закрыть границы с Грузией с 11 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», органы госбезопасности Южной Осетии приняли решение приостановить на время пункты пересечения границы с 20.00 пятницы, чтобы не допустить распространения вируса.

Не сообщается, когда может быть открыта эта граница.

Что касается границы Абхазии, местные СМИ рассказывают, что пограничники предупреждают их о жестких мерах по 25 января.

В Абхазию допускаются только работники ИнгуриГЭС и лица, имеющие специальное приглашение абхазской стороны.

Руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в пятницу подтвердил, что в стране зафиксировано 13 летальных исходов от вируса гриппа H1N1.

«Положение не является чрезвычайным», – сказал он.

Вместе с тем, в Тбилиси все больше людей в защитных масках. Бригады скорой помощи работают в экстренном режиме. Уже объявлено, что продлены по 21 января каникулы в школах и детских садах, которые должны были заработать 14 января.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, может ли американская биолаборатория спровоцировать вспышку смертельного гриппа в Грузии.