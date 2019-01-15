Вучич вспомнил о подаренной Путину иконе

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, как подарил главе российского государства Владимиру Путину икону.

Вучич заявил, что у него было 14 или 15 встреч с Путиным. Российского лидера он назвал «рациональным и серьезным человеком», который «не состоит из мифов», но «ценит традиции».

Президент Сербии вспомнил, как подарил Путину икону, передает ТАСС со ссылкой на RTV Pink.

«Он принял меня в 22.45, мы были вдвоем, и он играл мне на пианино», – рассказал Вучич, отметив, что Путин «отлично играет на пианино».

Сербский лидер заявил, что «нарушил все протоколы», когда принес Путину икону без прохождения необходимых «процедур спецслужб».

В ответ на это Путин «выказал доверие и уважение, свой православный дух» – глава российского государства «не просто поставил икону где-то рядом, а сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее».

После этого Путин и Вучич разговаривали о православии.

«В тот же вечер позвал его посмотреть вместе хоккей», – сказал президент Сербии.